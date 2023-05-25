Російський корабель підбитий українським дроном-катером: у мережі з’явилося відео

Українські морські беспілотники підбили ворожий корабель

У мережі з’явилося відео атаки на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", що знаходився в акваторії Чорного моря.

Відео було опубліковано в Telegram-канал "Кордон 91". На цих кадрах видно, як український морський безпілотник підбив корабель.

"ГУРівські морські дрони таки підбили російський розвідник "Іван Хурс", він пошкоджений. Щонайменше один із дронів потрапив у ворожий об’єкт", — наголошується в підписі під відео.

Раніше в Міноборони рф атаку на розвідувальний корабель назвали "безуспішною". Так, представник відомства ігор конашенков заявляв, що всі безпілотні катери, які були задіяні для знищення судна, нібито були знищені. Він додав, що "Іван Хурс" нібито охороняв газові трубопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Також було опубліковано відео, де нібито показано знищення "українського катера". І хоча росія заявляла про три судна, на кадрах видно лише одне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні 2022 року в Севастополі було пошкоджено три кораблі Чорноморського флоту Росії в результаті атаки безпілотників. Серед пошкоджених кораблів виявився і флагман "Адмірал Макаров".