Атакували ракетами з Каспію: влада Києва розповіла про наслідки нічної атаки (фото)

Сили протиповітряної оборони максимально захищають українську столицю

Цієї ночі під атакою російських окупантів опинилося кілька міст України, зокрема Київ, де пролунала низка гучних вибухів. За попередніми даними, жодного "прильоту" не зафіксовано, всі цілі "відпрацьовані" силами ППО. Додамо, що у ніч проти 26 травня повітряна тривога оголошувалася по всій Україні.

Подробиці атаки на столицю повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. За даними очільника структури Сергія Попка, це вже 13 за рахунком намагання ворога завдати удару по Києву із початку травня.

Цього разу ракети запускалися із акваторії Каспійського моря – це здійснили бомбардувальники Ту-95МС. Найімовірніше, удар наносили ракетами Х-101/555. Поки про конкретну кількість цілей не повідомляється, однак зазначається – всі ракети успішно ліквідовані засобами ППО.

Наслідки роботи сил ППО у небі над столицею

Пізніше очільник КМВА додав, що через падіння уламків в Оболонському районі столиці було зафіксовано пошкодження даху одного з ТРЦ. На щастя, без загоряння або критичних руйнувань.

"Окремі фрагменти впали просто на територію ТРЦ. Попередньо, постраждалих немає", — зазначив Сергій Попко.

Також чиновник подякував представникам протиповітряної оборони за збереження життя і здоров'я жителів столиці. Окремо він закликав киян не ігнорувати сигнали тривоги і за можливості перебувати в укриттях.

Додамо, що вночі мер Києва Віталій Кличко повідомляв: у Дніпровському районі міста внаслідок падіння уламків ракети почалася пожежа на даху 9-поверхівки. Її оперативно ліквідували без наслідків і постраждалих.

"Телеграф" також писав, що вночі досить гучно було у Дніпрі – місто "кошмарили" як дронами, так і крилатими ракетами.