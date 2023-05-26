Ворог атакував Дніпро та область дронами: в деяких будинках вибито вікна, уламки БПЛА впали на авто (фото)

Влада повідомляє про загрозу для Кривого Рога та інших міст

Під час атаки російського ворога на Україну в п'ятницю, 26 травня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Не залишили без уваги атаку і місцеві пабліки.

Відреагувала на вибухи і місцева влада.

Мер міста Борис Філатов закликав нічого не публікувати та не викладати у мережу.

У свою чергу, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що важливо обов'язково відреагувати на тривогу і перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Згодом виявилося, що атака ворога спричинила матеріальні збитки українцям.

Нагадаємо, що напередодні ввечері 25 травня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, що стало, на думку місцевих жителів, ще одним кроком до звільнення міста.