Ворог атакував Дніпро та область дронами: в деяких будинках вибито вікна, уламки БПЛА впали на авто (фото)
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Влада повідомляє про загрозу для Кривого Рога та інших міст
Під час атаки російського ворога на Україну в п'ятницю, 26 травня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".
Не залишили без уваги атаку і місцеві пабліки.
Відреагувала на вибухи і місцева влада.
Мер міста Борис Філатов закликав нічого не публікувати та не викладати у мережу.
У свою чергу, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що важливо обов'язково відреагувати на тривогу і перебувати в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
Згодом виявилося, що атака ворога спричинила матеріальні збитки українцям.
Нагадаємо, що напередодні ввечері 25 травня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, що стало, на думку місцевих жителів, ще одним кроком до звільнення міста.