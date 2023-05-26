В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: ворог атакує мирні міста ракетами та дронами
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Запуски проводяться з акваторії Каспійського моря, а також з північного напрямку
Масштабна повітряна тривога оголошена сьогодні, в ніч на 26 травня, в багатьох регіонах України.
Про це свідчить карта повітряних тривог, а також повідомлення місцевих органів влади.
Першопричиною оголошення тривоги стали повідомлення моніторингових пабліків про те, що російські війська запустили з кількох напрямків територією України дрони-камікадзе.
Також, за попередньою інформацією, повідомляється про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників із району Каспійського моря.
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Крім того, про повітряну тривогу заявили у МВС України.
Також у відомстві закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, і нагадують про те, що заборонено знімати роботу сил ППО та необхідно дотримуватись інформаційної тиші.
У Києві та області оголосили повітряну тривогу. Попередження про небезпеку з повітря також поширилося на центральні та північні регіони.
Нагадаємо, що в останні тижні окупанти стали значно частіше вдаватися до ракетних та дронових атак по Україні. Переважно атаки наносяться в темний час доби.