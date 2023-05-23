Вибухи на "Північних потоках": слідство не вірить у причетність росії та шукає "український слід"

У Німеччині знову підняли версію з яхтою "Андромеда"

Епопея з розслідуванням диверсій на газопроводі "Північний потік" продовжується, і німецькі слідчі знову почали схилятися до версії, що за вибух відповідає Україна.

Як повідомляє Times, слідство "скептично" ставиться до версії про те, що до диверсії причетні російські військові кораблі та намагаються знайти докази наявності у справі українського сліду.

При цьому в поле зору знову потрапила яхта "Андромеда", на борту якої було виявлено сліди вибухівки "воєнного призначення та підводного застосування".

Ця яхта була найнята польською компанією і незадовго до диверсій пришвартувалася в німецькому порту Ростока, а на борту було п’ять осіб, які прибули до Німеччини за підробленими паспортами.

При цьому в німецьких ЗМІ повідомляють, що слідчі навіть встановили особу одного із причетних до вибуху людей. Мова нібито йдеться про українця віком близько 20 років, який використовував румунський паспорт на ім’я Стефана М. Підозрюваний до цього проходив службу в піхотних частинах ЗСУ та проживав у місті на південний схід від Києва.

Варто зазначити, що розслідування все ще продовжується, і прокуратура не виключає, що диверсія могла бути операцією під "чужим прапором", організованою росією, а відповідальні могли залишити неправдиві докази, щоб звинуватити Україну.

Нагадаємо, версія з "Андромедою" вже виринала раніше цього року, однак у березні німецькі журналісти провели розслідування і дійшли висновку, що дане крихітне судно просто не підійде для проведення такої складної операції.