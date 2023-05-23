В Германии опять подняли версию с яхтой "Андромеда"

Эпопея с расследованием диверсий на газопроводе "Северный поток" продолжается и немецкие следователи опять начали склоняться к версии, что за взрыв несет ответственность Украина.

Как сообщает Times, следствие "скептически" относится к версии о том, что к диверсии причастны российские военные корабли и пытаются найти доказательства наличия в деле украинского следа.

При этом в поле зрения опять попала яхта "Андромеда", на борту которой были обнаружены следы взрывчатки "военного назначения и подводного применения".

Эта яхта была нанята польской компанией и незадолго до диверсий пришвартовалась в немецком порту Ростока, а на борту находились пять человек, которые прибыли в Германию по поддельным паспортам.

При этом в немецких СМИ сообщают, что следователи даже установили личность одного из причастных ко взрыву людей. Речь якобы идет об украинце в возрасте около 20 лет использовал румынский паспорт на имя Стефана М. Подозреваемый до этого проходил службу в пехотных частях ВСУ и проживал в городе к юго-востоку от Киева.

Стоит отметить, что расследование все еще продолжается, и прокуратура не исключает, что диверсия могла быть операцией под "ложным флагом", организованной россией, и виновные могли оставить ложные доказательства, чтобы обвинить Украину.

Напомним, версия с "Андромедой" уже всплывала ранее в этом году, однако в марте немецкие журналисты провели расследование и пришли к выводу, что данное крошечное судно попросту не подойдет для проведения столь сложной операции.