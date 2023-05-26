Атака окупантів на столицю: у Києві пролунала серія гучних вибухів
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Киян закликали дотримуватись "інформаційної гігієни"
В ніч на п'ятницю, 26 травня, російські окупанти атакували низку областей України з повітря. Не оминули їхні атаки, звичайно, і Київ: у столиці пролунала серія гучних вибухів та працювала ППО.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".
Інформацію підтвердили і в Київській ОВА.
"Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні ОВА.
У КМВА також зазначили, що працює ППО.
"У Києві та області працює ППО. Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги!", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що ніч на п'ятницю, 26 травня, виявилася "гучною" і для Дніпропетровщини, де ворог вкотре вирішив випробувати міць будівель та нервових клітин місцевих жителів – на щастя, вони виявилися не по зубам рашистам.