Атака окупантів на столицю: у Києві пролунала серія гучних вибухів

Киян закликали дотримуватись "інформаційної гігієни"

В ніч на п'ятницю, 26 травня, російські окупанти атакували низку областей України з повітря. Не оминули їхні атаки, звичайно, і Київ: у столиці пролунала серія гучних вибухів та працювала ППО.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Інформацію підтвердили і в Київській ОВА.

"Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні ОВА.

У КМВА також зазначили, що працює ППО.

"У Києві та області працює ППО. Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги!", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що ніч на п'ятницю, 26 травня, виявилася "гучною" і для Дніпропетровщини, де ворог вкотре вирішив випробувати міць будівель та нервових клітин місцевих жителів – на щастя, вони виявилися не по зубам рашистам.