Росіяни завдали удару по передмістю Дніпра: серед постраждалих діти (фото, відео)

Розбір завалів продовжується

Окупанти увечері 3 червня обстріляли Дніпропетровську область, що спричинило поранення у мирних людей.

Як поінформував мер Дніпра Борис Філатов, внаслідок обстрілу постраждав населений пункт Підгородне, що біля обласного центру.

"Дніпро відправив всю необхідну техніку та фахівців з розбору завалів", — написав він.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерховий будинок, а під завалами залишаються люди.

За його інформацією, через обстріл 13 людей постраждали, серед них троє неповнолітніх хлопців 6, 11 та 15 років. Усі постраждалі у стані середнього ступеня важкості.

На місці події спалахнула пожежа, а тому туди попрямували пожежники.

Відеозапис з місця події оприлюднив президент України Володимир Зеленський

"Укотре росія доводить, що є країною – спонсором тероризму. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, 26 травня росіяни завдали удару по одній з медустанов Дніпра, через що постраждали 32 людини. Доля трьох людей залишилася невідомою навіть після завершення розбору завалів.