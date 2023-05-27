Ракетний удар по Дніпру: розбір завалів завершено, доля трьох людей невідома (фото)

Трьох людей, які могли бути на місці удару, не можуть знайти

Станом на ранок суботи, 27 травня, пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу, по якій росія вдарила ракетою у п'ятницю, завершено. Загинуло щонайменше двоє людей.

Про завершення розбору завалів повідомляє ДСНС України.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак, досі залишається невідомою доля трьох людей, які могли перебувати в будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл, працюють експерти-криміналісти.

Розбір завалів завершено

Всього від російського ракетного удару постраждали 32 людини, 13 з них досі залишаються в лікарні. Стан п'ятьох постраждалих залишається важким.

Рятувальник на місці трагедії

"Скільки життів вже спаплюжила кривава агресія "сусідів". Вони не зупиняються ні перед чим. Щодень продовжують чинити свої злочини проти мирних мешканців", — написав Лисак.

Будівлю медзакладу зруйновано

27 травня — День жалоби за загиблими у Дніпрі. У місті приспустили державні прапори.

Місто в жалобі

Нагадаємо, Дніпро та область зазнали масованого ракетного удару в ніч проти 26 травня. Вже в районі 10:30 у місті також прогримів одиночний вибух. Пізніше стало відомо, що ракета влучила по медзакладу в одному із районів Дніпра.

Як повідомляв "Телеграф", речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що Дніпро та область могли обстрілювати з установок С-300 та С-400, що характерно для прифронтових областей.