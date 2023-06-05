Харьков снова под ракетным обстрелом: в городе слышны взрывы

Пока нет информации о том, есть пострадавшие в результате обстрела

В Харькове вечером 5 июня прозвучали взрывы. По предварительной информации, город атакуют ракетами С-300 из Белгородской области.

Информацию о взрывах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в городе было слышно несколько взрывов.

В мониторинговых группах сообщают о повторных пусках из Белгородской области в сторону Харькова. Горожан просят не выходить на улицу, а оставаться в укрытиях подальше от окон и дверей.

Также в сети появились кадры вылета нескольких ракет с территории российской федерации. В ночном небе отчетливо видны следы. В харьковских Telegram-каналах местные жители сообщают, что один из взрывов был очень мощным, в некоторых районах сработали сигнализации в авто и затряслись окна и мебель в квартирах. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова, сообщил Олег Синегубов.

"Прилеты" в центре Харькова и в Слободском районе города. ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации — на данный момент без пострадавших, но обследование оказавшихся под ударом территорий продолжается", — добавил Игорь Терехов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в результате очередного обстрела Днепра погибла 2-летняя Лиза. Отец помогал спасателям разбирать завалы, из-под которых удалось достать живую маму девочки, а спустя несколько часов — тело малышки.