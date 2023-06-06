Можна порівняти з ядерним ударом: наслідки від підриву Каховської ГЕС оцінили у кілотоннах
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Фактори руйнування практично ідентичні ядерному вибуху
Руйнування Каховської гідроелектростанції в Херсонській області за екологічними та економічними наслідками можна прирівняти з ударом тактичною ядерною зброєю 5-10 кілотонн.
Таку думку висловили OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
За їхніми словами, фактори руйнування практично ідентичні до ядерного вибуху, за винятком радіаційного забруднення. До них належить:
- евакуація населення, руйнація компаній та об’єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти тощо);
- руйнування об’єктів електро- та водопостачання, каналізації, а також колапс медичної та продуктової логістики;
- забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.
Дослідники підкреслили, що дії щодо руйнування дамб згідно з Женевською конвенцією є воєнним злочином. Вони можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.
Нагадаємо, що український генерал Микола Маломуж розповів "Телеграфу", як підрив Каховської ГЕС вплине на перебіг контрнаступу Збройних сил України.