Можна порівняти з ядерним ударом: наслідки від підриву Каховської ГЕС оцінили у кілотоннах

Фактори руйнування практично ідентичні ядерному вибуху

Руйнування Каховської гідроелектростанції в Херсонській області за екологічними та економічними наслідками можна прирівняти з ударом тактичною ядерною зброєю 5-10 кілотонн.

Таку думку висловили OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

За їхніми словами, фактори руйнування практично ідентичні до ядерного вибуху, за винятком радіаційного забруднення. До них належить:

евакуація населення, руйнація компаній та об’єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти тощо);

руйнування об’єктів електро- та водопостачання, каналізації, а також колапс медичної та продуктової логістики;

забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

Дослідники підкреслили, що дії щодо руйнування дамб згідно з Женевською конвенцією є воєнним злочином. Вони можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

Нагадаємо, що український генерал Микола Маломуж розповів "Телеграфу", як підрив Каховської ГЕС вплине на перебіг контрнаступу Збройних сил України.