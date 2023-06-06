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Можна порівняти з ядерним ударом: наслідки від підриву Каховської ГЕС оцінили у кілотоннах

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС Новина оновлена 06 червня 2023, 17:04
Якими будуть наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото Колаж "Телеграфу"

Фактори руйнування практично ідентичні ядерному вибуху

Руйнування Каховської гідроелектростанції в Херсонській області за екологічними та економічними наслідками можна прирівняти з ударом тактичною ядерною зброєю 5-10 кілотонн.

Таку думку висловили OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

За їхніми словами, фактори руйнування практично ідентичні до ядерного вибуху, за винятком радіаційного забруднення. До них належить:

  • евакуація населення, руйнація компаній та об’єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти тощо);
  • руйнування об’єктів електро- та водопостачання, каналізації, а також колапс медичної та продуктової логістики;
  • забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

Дослідники підкреслили, що дії щодо руйнування дамб згідно з Женевською конвенцією є воєнним злочином. Вони можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

Нагадаємо, що український генерал Микола Маломуж розповів "Телеграфу", як підрив Каховської ГЕС вплине на перебіг контрнаступу Збройних сил України.

Теги:
#Україна #Ядерний удар #Наслідки #InformNapalm #Каховська ГЕС