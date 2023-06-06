Крим стане пасткою для ворога? Генерал оцінив, як підрив Каховської ГЕС вплине на український наступ

Окупанти розуміють, що їхні укріплення на півдні та в Криму є неефективними проти новітнього озброєння ЗСУ

Підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС, зроблений рано-вранці 6 червня, "підірвав" й інформаційний простір цього дня. Серед основних версій чергового воєнного злочину окупантів у Херсонській області називають спробу якщо не зірвати, то хоча б загальмувати контрнаступ українських Сил оборони.

Чому кремль наважився на такий крок і наскільки він допоможе стримати тиск ЗСУ, "Телеграфу" розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (2005—2010 рр.) Микола Маломуж.

"Росіяни використовують усі ресурси для проведення наступальних операцій по багатьох секторах. У Харківській, Луганській, Донецькій областях. Намагаються демонструвати активність, розуміючи, що ми можемо наступати й на цих напрямках. Раніше вони активно окопувалися на півдні, особливо у Запорізькій області. І, схоже, отримавши розвідінформацію, що ми маємо намір атакувати саме на південному напрямку, кремлю так і доповіли: мовляв, Україна готова до стратегічних наступальних операцій на Запорожчині та Херсонщині", — каже Микола Маломуж.

На його думку, для рф захоплений з 2022-го південь навіть важливіше сходу України.

"Схід з’єднаний з росією кордоном, є можливості підтягувати підкріплення. А якщо Україна відіб’є материковий південь – це перерізання сухопутного коридору до Криму, вихід України до Азовського моря. І найголовніше – можливість заходу ЗСУ власне до Криму", – пояснює генерал армії.

Він вважає: вийшовши на такі рубежі, ми легко можемо знищити не лише Кримський міст, а й Чорноморський флот – далекобійними ракетами, безпілотниками, іншими засобами. Саме тому, наголошує експерт, росіяни перебазують свої кораблі з окупованого Севастополя власне до рф.

"Вони бояться, що Крим, якщо ми обрубаємо сухопутний коридор і відправимо на побачення з крейсером "Москва" Кримський міст, стане для окупантів пасткою, — наголошує генерал. – Оцінюючи такі загрози, росіяни й пішли на знищення Каховської ГЕС. Так, вони набудували в Криму і на материковій частині захопленого українського півдня різного роду укріплення. Але, схоже, розуміють, що ті є неефективними проти новітнього озброєння, отриманого ЗСУ. Проти тактики не лобових атак, а проведення диверсійних спеціальних операцій. Ударів з несподіваних сторін. Території величезні, поле для маневру є".

Все, що може цьому протиставити рф, у якої навіть з комплектацією особового складу виникають проблеми, це проведення глобальних терористичних дій, вважає експерт. Такою, за його словами, став підрив Каховської ГЕС, або може стати катастрофа на Запорізькій АЕС чи застосування ядерної зброї.

"Це останні козирі стратегічного характеру, які залишилися у путіна. І один він уже використав. Демонструючи готовність ставити не лише Україну, а й регіон, світ загалом на межу найпотужніших катастроф, а то й – знищення", – каже генерал.

Підірвавши Каховську ГЕС, продовжує Микола Маломуж, росіяни розраховували перекрити ЗСУ шляхи наступальних операцій по всьому південному напрямку. І якщо не зірвати, то загальмувати цей процес, встигнувши перемістити свої війська, створюючи потужнішу оборону або навіть передумови для свого контрнаступу.

"Глобально це нас, звичайно, не зупинить, — упевнений експерт. — У тактичному плані — так, створюються певні проблеми для наступу. Хоч ми маємо і сектори суші, де можемо просуватися. І можливість форсувати Дніпро у певних місцях. Тим більше, що росіяни цим терактом створили проблеми не лише нам, а й собі, адже підтопили у низці районів усі свої раніше створені укріплення, окремі острови. Найімовірніше, у традиційному для росіян стилі, давши команду солдатам – не відходити, тримати оборону. І навряд чи попередивши про майбутню "велику воду". Фактично, відрізавши їх від основних сил, від постачання боєприпасів, бойової техніки, якщо в тому районі почнуться бойові дії".

Тим самим, зазначає екскерівник Зовнішньої розвідки, наші сили спецоперацій отримують можливість для продуктивної роботи в таких окремих укріпрайонах, позбавлених комунікації з основними збройними силами рф.

"Ми можемо їх ефективно знищувати, — упевнений Микола Маломуж. — Тим більше, що напевно готувалися до того, що росіяни підірвуть ГЕС, прораховували свої кроки на такий випадок. На кілька днів росіяни, можливо, процес нашого наступу загальмували. Але глобально нічого не змінюється. Ми готові до таких дій, вода поступово спаде (через 4—5 днів). Відновиться можливість наступу в інших секторах. Тобто істотно країна-агресорка нічого не змінила. Лише в черговий раз підтвердила світу, що вона – ще й країна-терористка. З усіма наслідками, що з цього випливають…"