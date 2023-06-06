Знищення Каховської ГЕС: причини, наслідки, паралелі з Другою світовою

Росіяни довели, що готові використовувати будь-які антилюдські інструменти, каже Юрій Смєлянський

У ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію . Чи слід очікувати подібних дій від загарбників, які створюються ризики та які ще інструменти впливу залишилися у кремля?

Про це "Телеграфу" розповів експерт фонду "Майдан закордонних справ", співзасновник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", експерт з питань окупованих територій Юрій Смєлянський.

"Цей крок був прогнозованим. Як чеховські рушниці, які рано чи пізно повинні вистрілити в процесі п’єси, — запевняє Юрій Смєлянський. — Я попереджав ще у 2018—2019 рр., що Каховська ГЕС — це загроза у разі російського повномасштабного вторгнення. А вже після того це стало очевидним фактом, тим більше, що про ймовірну підготовку окупантами катастрофи на Каховській ГЕС голосно заговорили ще минулої осені . Тому що це інструмент впливу. Ми маємо сумний досвід Другої світової, коли під час відступу 18 серпня 1941 року Червона Армія підірвала греблю ДніпроГЕСу , ускладнивши просування гітлерівців, але й вбивши, за різними даними, понад 100 тисяч українців".

За словами Юрія Смєлянського, зараз відкривається простір для величезного потоку води на кшталт дев’ятого валу. І мчить вода з величезною швидкістю.

"Якщо місцевість горбиста, з ярами, якщо є гори, ліси – це дещо стримує потік. А Херсонщина – це ж "тарілка". Місцевість рівна. І потік буде жахливим. Тим більше, що вже відомо – Каховська ГЕС повністю зруйнована та не підлягає відновленню. Постраждає величезна кількість людей із тих, що залишились у тому районі", – попереджає експерт.

Те, що гребля давно вимагала відповідного ремонту, – факт, зазначає Юрій Смєлянський. Адже Каховська ГЕС була однією з найстаріших в Україні.

"Як факт і те, що окупанти її мінували ще минулого року, коли ЗСУ вибили їх із Правобережжя, – нагадує експерт. – Після підірваного Антонівського мосту саме Каховська ГЕС залишалася фактично єдиним шляхом, яким могла йти важка техніка. Тож таким чином загарбники справді могли намагатися убезпечити себе від нового українського наступу".

Які все це матиме наслідки – ми вже бачимо, наголошує Юрій Смєлянський. ГЕС знищено, вона пішла під воду.

"Але ж зачепить і окупантів. Лівий берег Дніпра, на якому вони зараз знаходяться, нижчий за правий. І вода, першою чергою, пішла підтоплювати саме тимчасово захоплені території. За Каховку, на Крим… Це явний екоцид, — упевнений експерт. — Міжнародний злочин, воєнний злочин, злочин проти людства, оскільки загрожує величезній кількості людей, зокрема у майбутньому, адже створює проблеми посухи, продовольчі проблеми, загрозу екосистемі Чорноморського регіону. Плюс збільшує ризики ядерної катастрофи, адже, як запевняють експерти-ядерники, наповнення ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС залежить від рівня води у Дніпрі. А цей рівень після підриву греблі Каховської ГЕС – падає".

Неподалік Каховки – гирло Дніпра, Чорне море, нагадує Юрій Смєлянський. І хвиля, наголошує він, дійде і туди.

"Це природний шлях, — пояснює експерт. — Чи вистачить сили хвилі досягти Криму? Можливо… Якщо так, постраждають ще й там. Утім, Крим постраждає у будь-якому випадку. Вже відомо, що Північнокримський канал, в який окупанти дали воду після захоплення Херсонщини, сьогодні значно обмілів. Дніпровська вода для Криму фактично закінчилася. Хвиля, яка пройде по Лівому березі, знищить систему Північнокримського каналу. Наскільки — сказати поки складно. Але кримчани точно відчують всі принади зневоднення. Такий ось "подарунок" від росіян до літа. Щоб не звикали в окупації ні до чого доброго, включаючи блага цивілізації".

Юрій Смєлянський акцентує – у цій війні росіяни довели, що готові використовувати будь-які, навіть антилюдські інструменти. Сьогодні ми побачили черговий доказ цього.

"У цьому контексті ми повертаємося до питання загрози катастрофи на Запорізькій АЕС та використання ядерної зброї. Це – останнє, що залишилося у росіян. А чергову "червону лінію" – використання природних ресурсів як зброї масового ураження – вони вже перетнули", – констатує експерт.