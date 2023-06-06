Людей на Херсонщині евакуюють після підриву Каховської ГЕС: з яких районів та куди везуть

О 12:00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний поїзд до Миколаєва

У зв’язку з підривом Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, було оголошено евакуацію населення. Усі старости та голови громад поінформовані та збирають населення у певних точках збору.

Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив в ефірі телемарафону.

"Військова адміністрація та всі служби, у тому числі ДСНС та поліція, о 5 ранку піднято по тривозі. Зібрано комісію ТЕП та НС, поставлено завдання. Відбувається евакуація населення. У кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію", — сказав він.

За словами Прокудіна, затоплені повністю або частково зараз такі населені пункти: Тягинка, Львів, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсон Херсонського району.

Водночас він наголосив, що місцева влада готова до того, що буде затоплено й інші населені пункти. Наразі вже близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсона у критичній зоні.

"Наразі організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших", — каже голова ОВА.

Сьогодні, 6 червня, о 12:00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний поїзд до Миколаєва. Місцевих мешканців просять зберігати спокій та стежити лише за офіційною інформацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відбувається на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС.