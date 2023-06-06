Людей на Херсонщине эвакуируют после подрыва Каховской ГЭС: из каких районов и куда везут
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В 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев
В связи с подрывом Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, была объявлена эвакуация населения. Все старосты и главы общин информированы и собирают население в определенных точках сбора.
Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в эфире телемарафона.
"Военная администрация и все службы, в том числе ГСЧС и полиция, в 5 утра подняты по тревоге. Собрана комиссия ТЭП и ЧС, поставлены задачи. Происходит эвакуация населения. В каждой общине создан отдельный штаб, отвечающий за свою территорию", — сказал он.
По словам Прокудина, затоплены полностью или частично сейчас такие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района.
В то же время он подчеркнул, что местная власть готова к тому, что будут затоплены и другие населенные пункты. На данный момент уже около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне.
"В настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие", — говорит глава ОВА.
Сегодня, 6 июня, в 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев. Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить только за официальной информацией.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что происходит на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС.