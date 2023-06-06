Нові пустелі та зупинка десятків заводів: як підрив росіянами Каховської ГЕС відіб'ється на Україні

Знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції

Каховська гідроелектростанція в ніч на 6 червня була підірвана російськими окупантами, підрив може стати причиною підтоплення окремих районів Херсонщини. Це призведе до страшних екологічних, економічних, та техногенних наслідків. Це - воєнний злочин, який прирівнюється до підриву атомної бомби, чи АЕС.

Про загрози та наслідки підриву Каховської ГЕС розповів експерт з урбаністики, співзасновник Волонтерської ініціативи (Сміливі відновлювати, голова Ради з урбаністики Києва, який допомагав відновлювати будинки в Ірпені, Віталій Селик.

"Моделювання найгіршого випадку руйнування росією дамби показує (якщо підірвані всі шлюзи на ширині 200 метрів), що найбільше затоплення відбудеться на лівому (південно-східному) березі річки. За інформацією гауляйтера Нової Каховки — зруйновано 11 із 28 прольотів греблі. Тобто орієнтовно ширина пробою — 177 метрів. Хвиля висотою 4 — 5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин. Після цього почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4-5 днів — підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва. Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені, і коли хвиля дійде до них, це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв", — прогнозує він.

Так виглядає Каховська дамба

Він додав, що приблизно через 50 годин після прориву дамби, перешийок в кінці затоки за межами дельти Дніпра (Кінбурнська коса) буде майже повністю затоплений.

Знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції. Руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії, згідно Статті 56 Додаткового протоколу I 1977 року.

Вторинні наслідки

Запорізька АЕС

Імовірно відбудеться припинення подачі охолоджувальної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.

Північно-Кримський канал

"Знову припиниться постачання води до Криму. Просто, постріл собі в ногу. Вони ж довго збиралися там лишатися. Чи ні?", — пише Селик.

Меліорація Таврії та Каховський канал

Зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей: причому в основному на окупованих землях. Без питної води залишаться багато міст і сіл, які споживають її з Каховського каналу, зокрема окупований Бердянськ.

Заводи

Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.

Екологія

Найстрашніші наслідки стосуються екологічної ситуації: загибель великої кількості риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону.

"З іншого боку відкриється піщане дно і ми отримаємо нову пустелю з усіма кліматичними наслідками, як то зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури у регіоні. А відповідно більший ризик посухи на полях центру і півдня України", — попереджає експерт.

Він додає, що за умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення дамби може піти від 1 до 3 років. Треба багато часу не тільки на бетонування основної споруди, але і на реконструкцію берегових укріплень і подальше контрольоване наповнення чаші водойми.

"Відсутність води у Каховському морі призведе до осушення полів півдня України з подальшим запустеленням. Доведеться закрити Запорізьку АЕС і десятки(якщо не сотні) крупних заводів, які не матимуть достатньої кількості води та електроенергії для виробничих процесів. Відповідно населення масово виїде з цього регіону через неможливість жити у важких кліматичних умовах і через відсутність води і робочих місць. Тому вся надія на Сили оборони і західних партнерів, які допоможуть якнайшвидше звільнити Нову Каховку і приступити до відновлення ГЕС і Каховського моря", — резюмував Віталій Селик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підрив Каховської ГЕС негативно вплине на роботу Запорізької атомної електростанції. В "Енергоатомі" зазначають, що наразі ситуація контролюється, однак рівень води у Каховському водосховищі стрімко зменшується.