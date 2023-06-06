Новые пустыни и остановка десятков заводов: как подрыв россиянами Каховской ГЭС скажется на Украине

Снос дамбы в Новой Каховке является военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией

Каховская гидроэлектростанция в ночь на 6 июня была взорвана российскими оккупантами, подрыв может стать причиной подтопления отдельных районов Херсона. Это приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. Это — военное преступление, которое приравнивается к подрыву атомной бомбы или АЭС.

Об угрозах и последствиях подрыва Каховской ГЭС рассказал эксперт по урбанистике, соучредитель Волонтерской инициативы (Сміливі відновлювати), председатель Совета по урбанистике Киева, который помогал восстанавливать дома в Ирпене, Виталий Селик).

"Моделирование худшего случая разрушения россией дамбы показывает (если взорваны все шлюзы на ширине 200 метров), что наибольшее затопление произойдет на левом (юго-восточном) берегу реки. По информации гауляйтера Новой Каховки — разрушены 11 из 28 пролетов. — 177 м. Волна высотой 4 — 5 м ударит по Антоновскому мосту к востоку от Херсона после 19. После этого начнется подъем воды вверх по реке Ингулец, а через 4-5 дней — подъем воды вверх по реке Буг до Николаева. Несколько меньших городов и сел с обеих сторон Днепра будут затоплены, и когда волна дойдет до них, это может быть очень опасно и привести к человеческим жертвам", — прогнозирует он.

Так выглядит Каховская дамба

Он добавил, что примерно через 50 часов после прорыва дамбы перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра (Кинбурнская коса) будет почти полностью затоплен.

Снос дамбы в Новой Каховке является военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией. Разрушение ГЭС считается оружием массового уничтожения и военным преступлением неизбирательного действия, согласно статье 56 Дополнительного протокола I 1977 года.

Вторичные последствия

Запорожская АЭС

Вероятно, произойдет прекращение подачи охлаждающей воды на крупнейшую в Европе атомную электростанцию ЗАЭС, которая требует охлаждения даже для остановленных реакторов.

Северо-Крымский канал

"Снова прекратятся поставки воды в Крым. Просто, выстрел себе в ногу. Они же долго собирались там оставаться. Или нет?", — пишет Селик.

Мелиорация Таврии и Каховский канал

Остановятся поставки воды в системы орошения полей Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей : причем в основном на оккупированных землях. Без питьевой воды останутся многие города и деревни, которые потребляют ее с Каховского канала, в том числе оккупированный Бердянск.

Заводы

Без достаточного количества воды придется остановить работу крупных промышленных предприятий металлургической отрасли в Марганце, Никополе, Покрове.

Экология

Страшные последствия касаются экологической ситуации: гибель большого количества рыбы, заболочение осушенных земель и изменение климатического режима региона.

"С другой стороны откроется песчаное дно и мы получим новую пустыню со всеми климатическими последствиями, как уменьшение осадков, пылевые бури, подъем температуры в регионе. А соответственно, больший риск засухи на полях центра и юга Украины", — предупреждает эксперт.

Он добавляет, что при полном освобождении Херсонщины, на восстановление дамбы может уйти от 1 до 3 лет. Потребуется много времени не только на бетонирование основного сооружения, но и на реконструкцию береговых укреплений и дальнейшее контролируемое наполнение чаши водоема.

"Отсутствие воды в Каховском море приведет к осушению полей юга Украины с последующим запустением. Придется закрыть Запорожскую АЭС и десятки (если не сотни) крупных заводов, которые не будут иметь достаточное количество воды и электроэнергии для производственных процессов. Соответственно население массово выедет из этого региона через невозможность жить в тяжелых климатических условиях и из-за отсутствия воды и рабочих мест, поэтому вся надежда на Силы обороны и западных партнеров, которые помогут как можно быстрее уволить Новую Каховку и приступить к восстановлению ГЭС и Каховского моря", — резюмировал Виталий Селик.

Ранее Телеграф рассказывал, что подрыв Каховской ГЭС негативно повлияет на работу Запорожской атомной электростанции. В "Энергоатоме" отмечают, что ситуация контролируется, однако уровень воды в Каховском водохранилище стремительно уменьшается.