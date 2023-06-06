"Какая мощная реакция!" Украинцы возмущены поведением ООН после подрыва Каховской ГЭС

Люди поражены поведением организации

Россияне сегодня утром заявили подрыв дамбы на Каховской ГЭС. Позже в Укрэнерго заявили, что она полностью разрушена. В критической зоне оказались около 12 тысяч человек в населенных пунктах, где уровень воды может представлять опасность. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это величайшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Тем временем в ООН сегодня День русского языка. Организация, целью которой является поддержание международной безопасности, до сих пор никоим образом не отреагировала на российский теракт, повлекший за собой катастрофическую ситуацию. Призывает людей подписаться на страницу ООН на русском языке.

Это возмутило украинцев. В частности, блоггер Мелания Подоляк подчеркнула, что эту организацию нужно просто распустить. А председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал ее безнадежно больной.

Также украинцев полно и в комментариях под сообщениями ООН в соцсетях. Люди пытаются донести ООН информацию о подрыве Каховской ГЭС и выражают свое негодование.

Комментарии под сообщением ООН о русском языке

Комментарии под сообщением ООН о русском языке

Пока Каховское водохранилище быстро "беднеет". Уровень воды в самом Днепре будет расти еще несколько часов, так что существует угроза подтопления почти сотни населенных пунктов.

По данным крымско-татарских партизан, организаторами взрыва являются бойцы 1 батальона 205-й мотострелковой бригады армии России. Именно их взрывчатка сдетонировала на дамбе.