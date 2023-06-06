"Яка потужна реакція!" Українці обурені поведінкою ООН після підриву Каховської ГЕС

Люди вражені поведінкою організації

Росіяни сьогодні зранку заявили підрив дамби на Каховській ГЕС. Пізніше в Укренерго заявили, що її повністю зруйновано. У критичній зоні опинилися близько 12 тисяч людей у населених пунктах, де рівень води може становити небезпеку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це найбільшою техногенною катастрофою у Європі за останні десятиліття.

Тим часом у ООН сьогодні День російської мови. Організація, метою якої є підтримання міжнародної безпеки, досі жодним чином не відреагувала на російський теракт, який спричинив катастрофічну ситуацію. Натомість закликає людей підписатися на сторінку ООН російською мовою.

Це обурило українців. Зокрема блогерка Меланія Подоляк наголосила, що цю організацію потрібно просто розпустити. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав її безнадійно хворою.

Також українців повно й у коментарях під дописами ООН у соцмережах. Люди намагаються донести ООН інформацію про підрив Каховської ГЕС і висловлюють своє обурення.

Коментарі під дописом ООН про російську мову

Коментарі під дописом ООН про російську мову

Наразі Каховське водосховище швидко "бідніє". Рівень води у самому Дніпрі зростатиме ще кілька годин, тож існує загроза підтоплення майже сотні населених пунктів.

За даними кримсько-татарських партизанів, організаторами вибуху є бійці 1 батальйону 205-ї мотострілкової бригади армії рф. Саме їхня вибухівка здетонувала на дамбі.