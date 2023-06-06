Каховська ГЕС відновленню не підлягає — заява Укргідроенерго про наслідки злочину рф

ГЕС підірвали зсередини машинної зали

В "Укргідроенерго" заявили, що внаслідок підриву Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Вибухівка здетонувала всередині машинної зали станції, що свідчить про продуманий характер злочинних дій ворога.

Про це повідомляється на офіційній сторінці представництва у Facebook. У відомстві зазначають, що впродовж наступних чотирьох днів Каховське водосховище буде "спрацьовувати" – це означає, що доступ води у Дніпро буде неконтрольований.

Станом на 9 ранку вівторка рівень води у водосховищі різко зменшився, населення із найближчих населених пунктів оперативно евакуйовують.

"Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники", — додають в "Укргідроенерго".

Також у відомстві продовжують слідкувати за розвитком ситуації та уточнювати масштаби руйнування. Очікується оперативне оновлення даних.

Карта можливого підтоплення Херсонщини

"Телеграф" розповідав, де саме проводиться евакуація населення та куди будуть відселяти людей.

Також ми повідомляли про те, якою нині є ситуація на Запорізькій АЕС, котра частково залежить від наповнення Каховського водосховища.