Каховская ГЭС восстановлению не подлежит — заявление Укргидроэнерго о последствиях преступления рф

ГЭС взорвали изнутри машинного зала

В "Укргидроэнерго" заявили, что в результате подрыва Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Взрывчатка сдетонировала внутри машинного зала станции, что свидетельствует о продуманном характере преступных действий врага.

Об этом сообщается на официальной странице представительства в Facebook. В ведомстве отмечают, что в течение следующих четырех дней Каховское водохранилище будет "срабатывать" — это значит, что доступ воды в Днепр будет неконтролируемым.

По состоянию на 9 утра вторника уровень воды в водохранилище резко снизился, население из ближайших населенных пунктов оперативно эвакуируют.

"Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный ставок-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит показатели", — добавляют в "Укргидроэнерго".

Также в ведомстве продолжают следить за развитием ситуации и уточнять масштабы разрушения. Ожидается оперативное обновление данных.

Карта возможного подтопления Херсона

Телеграф рассказывал, где именно проводится эвакуация населения и куда будут отселять людей.

Также мы сообщали о том, какова сейчас ситуация на Запорожской АЭС, которая частично зависит от наполнения Каховского водохранилища.