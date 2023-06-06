Подрыв Каховской ГЭС: стало известно, сколько населенных пунктов может оказаться под водой

Сейчас проводится оценка последствий происшествия для окружающей среды, а также угрозы Запорожской АЭС

Из-за подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции на Херсонщине существует угроза затопления в 80 населенных пунктов. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга Украины.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Президент Украины созвал СНБО. Далее проведем заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев", — сказал он.

По словам Шмыгаля, сейчас проводится оценка последствий происшествия для окружающей среды, а также угрозы Запорожской АЭС. Поскольку доступа к ней нет, такая оценка усложнена.

"Уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. россия должна немедленно уйти из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине. Изнутри станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению.