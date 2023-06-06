Підрив Каховської ГЕС: стало відомо, скільки населених пунктів може опинитися під водою

Наразі проводиться оцінка наслідків пригоди для навколишнього середовища, а також загрози Запорізькій АЕС

Через підрив окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині існує загроза затоплення у 80 населених пунктах. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня України.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ та НС. Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовано евакуаційні потяги до Миколаєва", — сказав він.

За словами Шмигаля, наразі проводиться оцінка наслідків пригоди для навколишнього середовища, а також загрози Запорізькій АЕС. Оскільки доступу до неї немає, така оцінка ускладнена.

"Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно піти із ЗАЕС, щоб уникнути подальшої катастрофи", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Зсередини станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню.