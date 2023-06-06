Уничтожение Каховской ГЭС: причины, последствия, параллели со Второй мировой

Россияне доказали, что готовы использовать любые, самые античеловеческие инструменты, говорит Юрий Смелянский

В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию . Следовало ли ожидать подобных действий от захватчиков, какие создаются риски и какие еще инструменты воздействия остались у кремля?

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский.

"Этот шаг был прогнозируемым. Как чеховские ружья, которые рано или поздно должны выстрелить в процессе пьесы, – уверяет Юрий Смелянский. – Я предупреждал еще в 2018—2019 гг., что Каховская ГЭС – это угроза в случае российского полномасштабного вторжения. А уж после это стало очевидным фактом. Тем более что о вероятной подготовке оккупантами катастрофы на Каховской ГЭС громко заговорили еще прошлой осенью . Потому что это является инструментом влияния. Мы имеем печальный опыт Второй мировой, когда при отступлении 18 августа 1941 года Красная Армия взорвала плотину ДнепроГЭСа , затруднив продвижение гитлеровцев, но и убив, по разным данным, свыше 100 тысяч украинцев".

По словам Юрия Смелянского, сейчас открывается простор для огромного потока воды типа девятого вала. И несется вода с огромной скоростью.

"Если местность холмистая, овражистая, если есть горы, леса – это несколько сдерживает поток. А Херсонщина – это же "тарелка". Местность ровная. И поток будет ужасным. Тем более что уже известно – Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Пострадает огромное количество людей из тех, что остались в том районе", – предупреждает эксперт.

То, что плотина давно требовала соответствующего ремонта, – факт, отмечает Юрий Смелянский. Ведь Каховская ГЭС была одной из самых старых в Украине.

"Как факт и то, что оккупанты ее минировали еще в прошлом году, когда ВСУ выбили их с Правобережья, – напоминает эксперт. – После подорванного Антоновского моста именно Каховская ГЭС оставалась фактически единственным путем, по которому могла идти тяжелая техника. Так что таким образом захватчики, действительно, могли пытаться обезопасить себя от нового украинского наступления".

Какие всё это будет иметь последствия – мы уже видим, подчеркивает Юрий Смелянский. ГЭС уничтожена, ушла под воду.

"Но ведь зацепит и оккупантов. Левый берег Днепра, на котором они сейчас находятся, ниже правого. И вода, в первую очередь, пошла подтапливать именно временно захваченные территории. За Каховку, на Крым… Это явный экоцид, – уверен эксперт. – Международное преступление. Военное преступление. Преступление против человечества, так как угрожает огромному количеству человек. В том числе в будущем, ведь создает проблемы засухи, продовольственные проблемы, угрозу экосистеме Черноморского региона. Плюс – увеличивает риски ядерной катастрофы. Ведь, как уверяют эксперты-ядерщики, наполнение прудов-охладителей Запорожской АЭС зависит от уровня воды в Днепре. А этот уровень после подрыва дамбы Каховской ГЭС – падает".

Недалеко от Каховки – устье Днепра, Черное море, напоминает Юрий Смелянский. И волна, акцентирует он, дойдет и туда.

"Это естественный путь, – поясняет эксперт. – Хватить ли силы волны достигнуть Крыма? Возможно… Если да, пострадают еще и там. Впрочем, Крым пострадает в любом случае. Уже известно, что Северо-Крымский канал, который оккупанты запитали после захвата Херсонщины, сегодня значительно обмелел. Днепровская вода для Крыма фактически закончилась. Волна, которая пройдет по Левому берегу, уничтожит систему Северо-Крымского канала. Насколько – сказать пока сложно. Но крымчане точно прочувствуют все прелести обезвоживания. Такой вот "подарок" от россиян к лету. Чтобы не привыкали в оккупации ни к чему хорошему, включая блага цивилизации".

Юрий Смелянский акцентирует – в этой войне россияне доказали, что готовы использовать любые, самые античеловеческие инструменты. Сегодня мы увидели очередное тому доказательство.

"В этом контексте мы возвращаемся к вопросу угрозы катастрофы на Запорожской АЭС и использования ядерного оружия. Это – последнее, что осталось у россиян. А очередную "красную линию" – использование природных ресурсов как оружия массового поражения – они уже пересекли", – констатирует эксперт.