"Новий етап російської агресії": Данілов про підрив Каховської ГЕС і підсумки зборів РНБО

За словами секретаря РНБО, підривом станції росіяни поставили остаточну крапку у своїй пропагандистській брехні

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов назвав підрив Каховської ГЕС "принципово новим етапом російської агресії". При цьому, за його словами, ніякі дії росіян не вплинуть на звільнення українських територій від загарбників.

Про це він заявив у своєму Twitter, коментуючи результати зборів Ставки президента та засідання РНБО. На думку Данілова, знищення гідроелектростанції стало остаточним підтвердженням справжнього бажання російської влади — повного знищення України.

"Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти суто пропагандистських та брехливих тез. росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення", — заявив Олексій Данілов.

Також чиновник додав, що подібний акт тероризму лише підтверджує, що в майбутньому і росія, і путін зникнуть з історії, як явище.

"Коротко про результати засідання РНБО: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", — підсумував він.

Слова Данілова підтверджуються і заявою радника голови ОП Михайла Подоляка, котрий переконаний, що особливого впливу на контрнаступ підрив Каховської ГЕС не матиме.

Тим часом на Херсонщині продовжується масова евакуація жителей підтоплених населених пунктів.