У Зеленського пояснили, як підрив Каховської ГЕС позначиться на контрнаступі

Підривом ГЕС окупанти намагалися створити перешкоди на шляху наступу ЗСУ

Ситуація з підривом Каховської гідроелектростанції на Херсонщині може спричинити внесення корективів у контрнаступ Збройних сил України.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Breakfast Show.

"Я думаю, що корективи в будь-якому випадку будуть внесені, але вони завжди вносяться під час масштабних дій. Корективи вносяться від зміни ситуації по лінії фронту та окупованих територіях. Відповідно, сценарні стратегії коригуються", — сказав він.

З його слів, стратегічно це нічого не змінить. Але водночас такі дії російських загарбників лише спонукають бажання скоріше деокупувати Україну.

Радник голови ОП також додав, що до події з гідроелектростанцією в Херсонській області може бути причетна 205 мотострілецька частина збройних сил росії.

Також на своїй сторінці у Twitter Подоляк підкреслив, що загарбники намагаються створити перешкоди на шляху настання Збройних сил України.

"росія підірвала дамби Каховської ГЕС. Мета очевидна: щоб створити непереборні перешкоди на шляху наступаючих ЗСУ; щоб перехопити інформаційну ініціативу; щоб пригальмувати справедливий фінал війни. На величезній території буде знищено все живе, зруйновано багато населених пунктів, завдано колосальної шкоди..." — зауважив він.

Зазначимо, що подія з підривом станції сталася в ніч проти 6 червня. Після цього російські пропагандисти почали звинувачувати у знищенні ГЕС Україну, заявляючи, що удару нібито завдали ЗСУ з РСЗВ "Вільха". В Укргідроенерго тим часом кажуть, що відновленню Каховської ГЕС не підлягає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Херсонщині оголошено евакуацію людей у зв’язку з підривом гідроелектростанції. Глава ОВА Олександр Прокудін детально пояснив, з яких районів і куди везтимуть місцевих мешканців.