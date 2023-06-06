Херсон вже частково під водою: що відбувається в регіоні після підриву Каховської ГЕС (фото і відео)

Окупанти навіть не розуміють, як багато лиха накоїли своїм підривом дамби

Підрив Каховської гідроелектростанції в ніч на 6 червня став справжньою екологічною катастрофою для України. Рівень Дніпра вище Каховського водосховище різко падає, а от на Херсонщині – навпаки, чимало населених пунктів уже підтоплені.

"Телеграф" публікує підбірку фото та відео наслідків підриву ГЕС, адже Херсон, Нова Каховка та безліч інших населених пунктів уже частково пішли під воду.

Першою, звісно ж, від екоциду росіян постраждала саме Нова Каховка, яка розташована в 5 кілометрах від станції. Наразі вода дійшла вже до центру міста, фотографіями навіть поділилися самі окупанти.

Сподіваємося, що окупантів змиє в Дніпро назавжди

Контейнери поблизу берега першими постраждали

Вода подекуди дістає навіть до приміщення окупаційної адміністрації в Новій Каховці — ще трохи і зрадники почнуть пакувати речі, аби якомога швидше втікати від місця, де наробили біди. Рівень води тим часом лише продовжує зростати.

Нова Каховка йде під воду

Також серйозно страждають й інші населені пункти — наприклад, у селі Дніпряни, де річка поступово виходить із берегів. Місцеве населення шоковане — це м'яко сказати.

Так виглядає затоплення Дніпрян

Є вплив відсутності греблі на Каховській ГЕС і на інші річки – течія Інгульця стала дуже стімкою.

Інгулець сьогодні

Через швидкий рух води вже страждає і Херсон — деякі із районів міста частково під водою.

Найбільше дісталося району Острів, де річкова вода буквально заливає вулиці і приватні будинки.

Рівень води критичний

Підприємствам теж дісталося

Тут автомобіль не допоможе, вже треба човен

Ні проїхати, ні пройти

Найскладніше у цій ситуації те, що руйнування Каховської ГЕС настільки серйозні, що станція наразі не підлягає відновленню. Місцеве населення почали екстрено евакуювати у більш безпечні райони.

Карта ймовірного підтоплення Херсонщини

Херсон теж частково буде вкритий водою

Раніше "Телеграф" писав, якими масштабними наслідками можуть обернутися злочинні дії росіян на Каховській ГЕС. Це, зокрема, може призвести до часткового опустелювання півдня України.

Також ми повідомляли про загрозу для ЗАЕС, котра частково залежить від наповнення Каховського водосховища.