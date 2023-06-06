Херсон уже частично под водой: что происходит в регионе после подрыва Каховской ГЭС (фото и видео)
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Оккупанты даже не понимают, как много бед натворили своим подрывом дамбы
Подрыв Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня стал настоящей экологической катастрофой для Украины. Уровень Днепра выше Каховского водохранилища резко падает, а вот на Херсонщине – наоборот, многие населенные пункты уже подтоплены.
"Телеграф" публикует подборку фото и видео последствий подрыва ГЭС, ведь Херсон, Новая Каховка и множество других населенных пунктов уже частично ушли под воду.
Первой, конечно, от экоцида россиян пострадала именно Новая Каховка, расположенная в 5 километрах от станции. Пока вода дошла уже до центра города, фотографиями даже поделились сами оккупанты.
Вода кое-где достает даже к помещению оккупационной администрации в Новой Каховке — еще немного и предатели начнут паковать вещи, чтобы поскорее убегать от места, где натворили беды. Уровень воды в это время только продолжает расти.
Также серьезно страдают и другие населенные пункты, например, в селе Днепряны, где река постепенно выходит из берегов. Местное население шокировано – это мягко сказать.
Есть влияние отсутствия плотины на Каховской ГЭС и на другие реки – течение Ингульца стало очень сильным.
Из-за быстрого движения воды уже страдает и Херсон — некоторые из районов города частично под водой.
Больше всего досталось району Остров, где речная вода буквально заливает улицы и частные дома.
Самое сложное в этой ситуации то, что разрушение Каховской ГЭС настолько серьезно, что станция пока не подлежит восстановлению. Местное население началось экстренно эвакуировано в более безопасные районы.
Ранее "Телеграф" писал, какими масштабными последствиями могут обернуться преступные действия россиян на Каховской ГЭС. Это, в частности, может привести к частичному опустынению юга Украины.
Также мы сообщали об угрозе для ЗАЭС, которая частично зависит от наполнения Каховского водохранилища.