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Каховської ГЕС більше не існує: станція повністю пішла під воду (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Каховської гідроелектростанції більше не існує Новина оновлена 06 червня 2023, 11:14
Каховської гідроелектростанції більше не існує. Фото Колаж "Телеграфу"

Російський тероризм призводить до жахливих наслідків

Підрив Каховської ГЕС в ніч на 6 червня таки призвів до повного затоплення станції. Такі дані повідомляють очевидці, котрі знаходиться на Херсонщині.

Відеопідтвердження опублікували в Telegram-каналі "ХЕРСОН: Война Без Фейков". Зазначається, що рівень води поблизу колишньої дамби зрівнявся із тим, який наразі є у Каховському водосховищі.

Наразі вже майже всі залишки Каховської гідроелектростанції знаходяться під водою. Очевидно, саме про це говорили в "Укргідроенерго", коли заявляли, що станція не підлягає відновленню.

Зазначимо, що Каховське водосховище було розташоване в 15 метрах над рівнем моря. Його найбільша глибина — 38 метрів, тож запасу води там вистачає, тим більше, що максимально у довжину воно досягає 24 кілометрів.

Підрив Каховської ГЕС – як затопить Херсонську область, карта
Карта ймовірного підтоплення Херсонщини

Не дивно, що наслідки підриву Каховської ГЕС можуть бути вельми масштабні. Зокрема, це вплине на українську економіку через зупинку багатьох підприємств, а у майбутньому частина південних регіонів, імовірно, страждатиме через опустелювання. Також існує загроза різкого опріснення Чорного моря, що теж може призвести до нової екологічної катастрофи.

Теги:
#Херсонська область #Нова Каховка #Підтоплення #підрив #Каховська ГЕС