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У Зеленського заявили про загрозу для Чорного моря через підрив Каховської ГЕС

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни влаштували величезну екологічну катастрофу Новина оновлена 06 червня 2023, 10:55
Росіяни влаштували величезну екологічну катастрофу. Фото Колаж "Телеграфу"

Рівень прісної води у Чорному морі через відсутність дамби на Каховському водосховищі різко збільшиться

Підтоплення частини населених пунктів Херсонщини – лише один із наслідків російського підриву Каховської ГЕС. Однак ще існує й інша величезна проблема — ймовірність опріснення Чорного моря.

На це звернула увагу радниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна у своєму Telegram-каналі. За словами чиновниці, екологічний тероризм російської армії може обернутися масштабною трагедією.

"Ми можемо говорити про екоцид Чорного моря — під загрозою його екосистема", — зазначила Зарівна.

За її словами, через значний приток води із Дніпра опріснення солоного моря може бути вельми різким. Через це постраждають чорноморські флора та фауна.

Каховська ГЕС підрив – карта підтоплення Херсонської області
Карта ймовірного підтоплення Херсонщини
Каховська ГЕС підрив – карта підтоплення Херсону
Херсон частково піде під воду

Також, як відомо, зниження рівня води у Каховському водосховищі може мати неприємні наслідки для роботи Запорізької АЕС. Додатково відсутність греблі на ГЕС вплине на функціонування десятків заводів, а в майбутньому, ймовірно, призведе до опустелювання частини південних регіонів України.

Тим часом кримські татари уже назвали ймовірних виконавців підриву ГЕС.

Теги:
#Херсонська область #Чорне море #Нова Каховка #Каховська ГЕС