У Зеленського заявили про загрозу для Чорного моря через підрив Каховської ГЕС

Рівень прісної води у Чорному морі через відсутність дамби на Каховському водосховищі різко збільшиться

Підтоплення частини населених пунктів Херсонщини – лише один із наслідків російського підриву Каховської ГЕС. Однак ще існує й інша величезна проблема — ймовірність опріснення Чорного моря.

На це звернула увагу радниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна у своєму Telegram-каналі. За словами чиновниці, екологічний тероризм російської армії може обернутися масштабною трагедією.

"Ми можемо говорити про екоцид Чорного моря — під загрозою його екосистема", — зазначила Зарівна.

За її словами, через значний приток води із Дніпра опріснення солоного моря може бути вельми різким. Через це постраждають чорноморські флора та фауна.

Карта ймовірного підтоплення Херсонщини

Херсон частково піде під воду

Також, як відомо, зниження рівня води у Каховському водосховищі може мати неприємні наслідки для роботи Запорізької АЕС. Додатково відсутність греблі на ГЕС вплине на функціонування десятків заводів, а в майбутньому, ймовірно, призведе до опустелювання частини південних регіонів України.

Тим часом кримські татари уже назвали ймовірних виконавців підриву ГЕС.