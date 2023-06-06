У Зеленского заявили об угрозе для Черного моря из-за подрыва Каховской ГЭС

Уровень пресной воды в Черном море из-за отсутствия дамбы на Каховском водохранилище резко увеличится

Подтопление части населенных пунктов Херсонщины – только одно из последствий российского подрыва Каховской ГЭС. Однако еще существует и другая огромная проблема – вероятность опреснения Черного моря.

На это обратила внимание советница главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна в своем Telegram-канале. По словам чиновницы, экологический терроризм российской армии может обернуться масштабной трагедией.

"Мы можем говорить об экоциде Черного моря — под угрозой его экосистема", — отметила Заривна.

По ее словам, из-за значительного притока воды из Днепра опреснение соленого моря может быть весьма резким. Из-за этого пострадают черноморская флора и фауна.

Карта вероятного подтопления Херсона

Херсон частично уйдет под воду

Как известно, снижение уровня воды в Каховском водохранилище может иметь неприятные последствия для работы Запорожской АЭС. Дополнительно отсутствие плотины на ГЭС окажет влияние на функционирование десятков заводов, а в будущем, вероятно, приведет к опустошению части южных регионов Украины.

Тем временем крымские татары уже назвали вероятных исполнителей подрыва ГЭС.