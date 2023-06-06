Каховской ГЭС больше не существует: станция полностью ушла под воду (видео)

Российский терроризм приводит к ужасающим последствиям

Подрыв Каховской ГЭС в ночь на 6 июня привел к полному затоплению станции. Такие данные сообщают очевидцы, которые находятся в Херсонской области.

Видеоподтверждение опубликовали в Telegram-канале "ХЕРСОН: Война Без Фейков". Отмечается, что уровень воды у бывшей дамбы сравнялся с тем, который сейчас находится в Каховском водохранилище.

Уже почти все остатки Каховской гидроэлектростанции находятся под водой. Очевидно, именно об этом говорили в "Укргидроэнерго", когда заявляли, что станция не подлежит восстановлению.

Отметим, что Каховское водохранилище находилось в 15 метрах над уровнем моря. Его наибольшая глубина — 38 метров, так что запаса воды там хватает, тем более что максимально в длину оно достигает 24 километров.

Карта вероятного подтопления Херсона

Неудивительно, что последствия подрыва Каховской ГЭС могут быть очень масштабными. В частности, это повлияет на украинскую экономику из-за остановки многих предприятий, а в будущем часть южных регионов, вероятно, будет страдать из-за опустынивания. Также существует угроза резкого опреснения Черного моря, что тоже может привести к новой экологической катастрофе.