"Новый этап российской агрессии": Данилов о подрыве Каховской ГЭС и итогах собрания СНБО

По словам секретаря СНБО, подрывом станции россияне поставили окончательную точку в своей пропагандистской лжи

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал подрыв Каховской ГЭС "принципиально новым этапом российской агрессии". При этом, по его словам, никакие действия россиян не повлияют на освобождение украинских территорий от захватчиков.

Об этом он заявил в своем Twitter, комментируя результаты собрания Ставки президента и заседания СНБО. По мнению Данилова, уничтожение гидроэлектростанции стало окончательным подтверждением подлинного желания российской власти полного уничтожения Украины.

"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочих сугубо пропагандистских и лживых тезисов. россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели — уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушение экономики и структур жизнеобеспечения населения", — заявил Алексей Данилов.

Также чиновник добавил, что подобный акт терроризма лишь подтверждает, что в будущем и рф, и путин исчезнут из истории, как явление.

"Кратко о результатах заседания СНБО: ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", — подытожил он.

Слова Данилова подтверждаются и заявлением советника главы ОП Михаила Подоляка, убежденного, что особого влияния на контрнаступление подрыв Каховской ГЭС не будет иметь.

Тем временем в Херсонской области продолжается массовая эвакуация жителей подтопленных населенных пунктов.