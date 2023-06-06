Спортсмен прокомментировал катастрофу, устроенную россиянами

Известный украинский футболист-волонтер Роман Зозуля высказался касательно подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Соответствующий пост Роман опубликовал на своем Telegram-канале. Экс-форвард сборной Украины считает, что российские оккупанты взорвали ГЭС, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ.

"Р*ссияне не люди. Сегодня ранним утром, эти отбросы, взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас Херсонщина подтапливается. Страдают гражданские.

Последствия этой катастрофы мы пока не можем вообразить. Думаю, будет не один населенный пункт эвакуирован.

К сожалению, очередное доказательство того, что мы имеем дело с в**лядками. С**куны боятся контрнаступления и делают все, чтобы оттянуть этот момент. Чтобы разрушить планы ВСУ. Но мы с вами понимаем, что ничего не остановить уже. Наступление будет", — написал Зозуля.

Ранее Роман раскритиковал легенду украинского футбола Андрея Шевченко. Кроме того, нападающий высказался об приказе министерства молодежи и спорта о запрете сборным Украины принимать участие в соревнованиях, где будут спортсмены из рф и Беларуси.