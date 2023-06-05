После своего шокирующего ухода суперзвезда "Реала" нашел себе новый клуб

Футболист сможет играть еще минимум два года

Звездный футболист Карим Бензема перейдет в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии после своего неожиданного ухода из "Реала".

Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в Twitter. По его информации, нападающий подписал основную часть документов перед тем, как стать игроком команды.

Отмечается, что 35-летний француз заключит с "Аль-Иттихадом" контракт до 2025 года. В нем также будет включен пункт о продлении соглашения еще на один сезон.

"Карим попрощается с болельщиками "Реала", а затем отправится в Саудовскую Аравию", — резюмировал Романо.

Напомним, что по словам наставника мадридской команды Карло Анчелотти, Бензема лишь накануне, 4 июня, сообщил клубу о своем желании уйти. Его контракт заканчивается 30 июня 2023 года.

Ранее СМИ узнали, что Лионель Месси уже договорился о переходе в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и уже согласовал двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой в 600 млн евро в год.

Уже официально объявлено, что аргентинский нападающий покидает французский "ПСЖ".

Также сообщалось, что "Интер Майами" рассматривает вариант подписать Месси на несколько лет, после чего отпустить его в "Барселону" в аренду на полгода или полтора года.