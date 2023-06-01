Официально: Месси проведет последний матч за ПСЖ

Лучший футболист современности покинет Париж

Нападающий сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси, который по слухам хотел покинуть команду, таки уйдет из команды летом.

Об этом заявил главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, передает rmcsport. Он отметил, что следующий матч (парижане сыграют против "Клермона" 3 июня) станет для аргентинца последним в команде.

"Мне выпала честь руководить лучшим игроком в истории футбола. Это будет его последний матч на "Парк де Пренс". Смею надеяться, что его встретят как можно лучше.

В этом году он являлся важным элементом команды. Замечания к нему и его критику я не считаю абсолютно оправданными. Когда ты проводишь сезон, во время которого прошел Чемпионат мира, и забиваешь 21 гол и делаешь 20 ассистов…

Он всегда работал во благо команды. Для меня было большой привилегией сопровождать его в течение всего сезона", — сказал Гальтье.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний Месси сыграл в 41 матче за ПСЖ, в которых он забил 21 гол и отдаол 20 ассистов. Вместе с парижанами футболист выиграл два чемпионата Франции и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что в услугах Месси заинтересован "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Кроме того, игрок может вернуться в "Барселону".