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Испанская Ла Лига убрала флаг Украины из трансляции матчей

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Чемпионат Испании поддержала Винисиуса Жуниора Новость обновлена 25 мая 2023, 11:50
Чемпионат Испании поддержала Винисиуса Жуниора. Фото twitter.com/realmadrid

Вместо него появился антирасистский лозунг

Высший испанский дивизион по футболу Ла Лига, чемпионом которой стала "Барселона", убрала флаг Украины из трансляций поединков 36-го тура, который располагался рядом с результатом игр после начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщает "Телеграф". В этот раз на месте сине-желтого знамени появилась надпись "В единстве против расизма".

Тем самым в Испании решили поддержать вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям в своей адрес в матче против "Валенсии" в предыдущем туре.

Тогда с трибун бразильского нападающего называли "обезьяной", в результате чего на поле происходили потасовки, а игра прерывалась на несколько минут.

Уже в матче "Реал" — "Райо Вальекано" в 36-м туре фанаты королевского клуба устроили овацию в честь Винисиуса Жуниора на 20-й минуте, которая соответствует игровому номеру футболиста, а его партнеры по команде вышли на поединок в футболках с 20-м номером.

Примечательно, что "Реал" на последних минутах со счетом 2:1 вырвал победу над "Райо Вальекано" и вернулся на второе место в таблице, обойдя "Атлетико".

"Реал" - "Райо Вальекано". Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Сообщалось, что в знак солидарности с футболистом "Реала" погасли огни статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро.

Ранее стало известно, что волейболистка из Кубы стала жертвой расизма в россии. Спортсменка лишь спустя год дождалась извинений.

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