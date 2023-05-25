Испанская Ла Лига убрала флаг Украины из трансляции матчей

Вместо него появился антирасистский лозунг

Высший испанский дивизион по футболу Ла Лига, чемпионом которой стала "Барселона", убрала флаг Украины из трансляций поединков 36-го тура, который располагался рядом с результатом игр после начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщает "Телеграф". В этот раз на месте сине-желтого знамени появилась надпись "В единстве против расизма".

Тем самым в Испании решили поддержать вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям в своей адрес в матче против "Валенсии" в предыдущем туре.

Тогда с трибун бразильского нападающего называли "обезьяной", в результате чего на поле происходили потасовки, а игра прерывалась на несколько минут.

Уже в матче "Реал" — "Райо Вальекано" в 36-м туре фанаты королевского клуба устроили овацию в честь Винисиуса Жуниора на 20-й минуте, которая соответствует игровому номеру футболиста, а его партнеры по команде вышли на поединок в футболках с 20-м номером.

Примечательно, что "Реал" на последних минутах со счетом 2:1 вырвал победу над "Райо Вальекано" и вернулся на второе место в таблице, обойдя "Атлетико".

"Реал" - "Райо Вальекано". Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Сообщалось, что в знак солидарности с футболистом "Реала" погасли огни статуи Христа-Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро.

Ранее стало известно, что волейболистка из Кубы стала жертвой расизма в россии. Спортсменка лишь спустя год дождалась извинений.