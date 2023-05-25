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Іспанська Ла Ліга прибрала прапор України із трансляції матчів

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Чемпіонат Іспанії підтримала Вінісіуса Жуніора Новина оновлена 25 травня 2023, 11:50
Чемпіонат Іспанії підтримала Вінісіуса Жуніора. Фото twitter.com/realmadrid

Замість нього з’явилося антирасистське гасло

Вищий іспанський дивізіон з футболу Ла Ліга, чемпіоном якої стала "Барселона", прибрала прапор України з трансляцій поєдинків 36-го туру, який розташовувався поряд із результатом ігор після початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє "Телеграф". Цього разу на місці синьо-жовтого прапора з’явився напис "В єдності проти расизму".

Тим самим в Іспанії вирішили підтримати вінгера "Реала" Вінісіуса Жуніора, який зазнав расистських образ на свою адресу в матчі проти "Валенсії" в попередньому турі.

Тоді з трибун бразильського нападника називали "мавпою", внаслідок чого на полі відбувалися бійки, а гра переривалася на кілька хвилин.

Вже у матчі "Реал" — "Райо Вальєкано" в 36-му турі фанати королівського клубу влаштували овацію на честь Вінісіуса Жуніора на 20-й хвилині, яка відповідає ігровому номеру футболіста, а його партнери по команді вийшли на поєдинок у футболках з 20-м номером.

"Реал" на останніх хвилинах з рахунком 2:1 вирвав перемогу над "Райо Вальєкано" і повернувся на друге місце в таблиці, обійшовши "Атлетіко".

"Реал" - "Райо Вальєкано". Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Повідомлялося, що на знак солідарності з футболістом "Реала" погасли вогні статуї Христа-Спасителя в бразильському Ріо-де-Жанейро.

Раніше стало відомо, що волейболістка з Куби стала жертвою расизму в росії. Спортсменка лише через рік дочекалася вибачень.

Теги:
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