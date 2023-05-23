"Шкодуємо, що образило": "Барселона" не вибачилася перед українцями за її ганебне відео для росіян

Каталонський клуб прокоментував скандал

"Барселона" відреагувала на обурення українців ганебним відео клубу за участю її футболістів Алекса Бальде та Серхі Роберто, в якому після завоювання титулу чемпіона Іспанії ті подякували росіянам за підтримку та висловили надію, що "виграють ще багато титулів" разом.

Офіційну заяву каталонців опублікувала Tribuna.com. У ньому хоч і висловлюється жаль з приводу появи ролика, але немає жодних вибачень перед українцями.

"Ми хочемо підкреслити нашу відданість мирному вирішенню конфлікту та віру в цінність спорту як інструменту для зближення народів. Ми ще раз висловлюємо свою підтримку українського народу та глибоко шкодуємо, що це звернення образило наших уболівальників в Україні", — йдеться в заяві.

"Барселона" — "Реал Сосьєдад": відео голів та огляд матчу чемпіонату Іспанії

"Барселона" також нагадала, що її президент Жоан Лапорта під час своєї промови в березні 2022 року висловив підтримку вболівальникам команди на тлі війни, яку назвав "невиправданою", і згадав усіх українських спортсменів та спортсменок, які були частиною клубу, а також запропонував допомогу всім українцям, які прибувають до Каталонії в пошуках притулку.

За словами новоспеченого чемпіона Іспанії, його допомога не обмежилася лише словами, адже в дні матчів на стадіоні "Камп Ноу" клуб організовував намети для збору товарів першої необхідності для новонароджених та маленьких дітей, які прибули разом із матерями, внаслідок чого було зібрано понад 17 тисяч кг дитячого харчування та інших продуктів першої потреби.

Крім того, додає "Барселона", кампанія з підтримки українських біженців у Каталонії також включала організацію соціально-педагогічних та спортивних заходів для дітей та молоді, які опинились у центрах прийому в різних точках регіону.

"Послання президента клубу залишається актуальним і зараз, оскільки ми не забули наших уболівальників в Україні. Ми не лише пропонуємо їм нашу повну підтримку, а й сподіваємося, що невдовзі вони зможуть жити в мирі на своїй батьківщині", — резюмується в заяві клубу.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" може наслідувати приклад росії в разі відсторонення від єврокубків через "справу Негрейри" — колишнього віцепрезидента технічного суддівського комітету Іспанії, якому клуб платив гроші за звіти про арбітрів.

В разі доведення провини каталонців УЄФА може виключити їх з єврокубків на сезон. Нагадаємо, що на збірну й клуби рф були накладені санкції УЄФА за повномасштабне вторгнення росії в Україну. Функціонери з рф мали намір перейти в Азіатську конфедерацію (АФК), але поки призупинили ці плани.