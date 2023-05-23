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"Сожалеем, что оскорбило": "Барселона" не извинилась перед украинцами за ее позорное видео для россиян

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Автор
"Барселона" выразила сожаление, что видео оскорбило украинцев Новость обновлена 23 мая 2023, 20:57
"Барселона" выразила сожаление, что видео оскорбило украинцев. Фото Скриншот видео

Каталонский клуб прокомментировал скандал

"Барселона" отреагировала на возмущения украинцев позорным видео клуба с участием ее футболистов Алекса Бальде и Серхи Роберто, где после завоевания титула чемпиона Испании те поблагодарили россиян за поддержку и выразили надежду, что "выиграют еще много титулов" вместе.

Официальное заявление каталонцев опубликовала Tribuna.com. В нем хотя и выражается сожаление по поводу появления ролика, но не приносится никаких извинений украинцам.

"Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность мирному решению конфликта и веру в ценность спорта, как инструмента для сближения народов. Мы еще раз выражаем свою поддержку украинского народа и глубоко сожалеем, что это обращение оскорбило наших болельщиков в Украине", — говорится в заявлении.

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"Барселона" также напомнила, что ее президент Жоан Лапорта во время своей речи в марте 2022 года выразил поддержку болельщикам команды на фоне войны, которую назвал "неоправданной", и вспомнил всех украинских спортсменов и спортсменок, которые были частью клуба, а также предложил помощь всем украинцам, которые прибывают в Каталонию в поисках убежища.

По словам новоиспеченного чемпиона Испании, его помощь не ограничилась только словами, ведь в дни матчей на стадионе "Камп Ноу" клуб организовывал палатки для сбора товаров первой необходимости для новорожденных и маленьких детей, прибывших вместе с матерями, в результате чего было собрано более 17 тысяч кг детского питания и других продуктов первой необходимости.

Кроме того, добавляет "Барселона", кампания по поддержке украинских беженцев в Каталонии также включала организацию социально-педагогических и спортивных мероприятий для детей и молодежи, которые оказались в центрах приема в разных точках региона.

"Послание президента клуба остается актуальным и сейчас, поскольку мы не забыли наших болельщиков в Украине. Мы не только предлагаем им нашу полную поддержку, но и надеемся, что вскоре они смогут жить в мире на своей родине", — резюмируется в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может последовать примеру россии в случае отстранения от еврокубков из-за "дела Негрейры" — бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании, которому клуб платил деньги за отчеты об арбитрах.

В случае доказания вины каталонцев, УЕФА может исключить их из еврокубков на сезон. Напомним, что на сборную и клубы из рф были наложены санкции УЕФА за полномасштабное вторжение россии в Украину. Функционеры из рф намеревались перейти в Азиатскую конфедерацию (АФК), но пока приостановили эти планы.

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#Футбол #Скандал #ФК Барселона #Заявление #Жоан Лапорта