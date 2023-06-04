Шокирующее решение: многолетняя звезда "Реала" покинет клуб летом

Суперфорвард 14 лет выступал за мадридскую команду

"Реал" объявил об уходе своего звездного футболиста и действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема, чьим последним трофеем в команде стал Кубок Испании 2023 года.

Об этом сообщает официальный сайт королевского клуба. Контракт 35-летнего нападающего, который истекает летом 2023 года, не будет продлен.

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По информации AS, французский игрок может перейти в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии, который предложил форварду оклад в 100 млн евро в год.

Лучшие голы Бензема в испанской Ла Лиге

Бензема 14 лет выступал за "Реал". В его активе 353 гола в 647 матчах и статус второго лучшего бомбардира в истории клуба, где он выиграл 25 трофеев, включая пять — Лиги чемпионов.

Ранее СМИ узнали, что Лионель Месси уже договорился о переходе в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и уже согласовал двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой в 600 млн евро в год.

Уже официально объявлено, что аргентинский нападающий покидает французский "ПСЖ".

Также сообщалось, что "Интер Майами" рассматривает вариант подписать Месси на несколько лет, после чего отпустить его в "Барселону" в аренду на полгода или полтора года.