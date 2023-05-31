"Барселона" придумала хитрый способ вернуть Месси

Аргентинец может вернуться в бывший клуб

"Барселона" намерена арендовать звездного футболиста Лионеля Месси, уход которого из "ПСЖ" анонсировали медиа, после его возможного перехода в "Интер Майами".

Об этом сообщает L'Equipe. По информации издания, франчайз из США рассматривает вариант подписать нападающего, после чего отпустить его в каталонский клуб в аренду на полгода или полтора года.

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Отмечается, что несмотря на выгодное предложение из Саудовской Аравии, сам Месси, чей контракт с "ПСЖ" заканчивается летом 2023 года, склоняется к возвращению в "Барселону" или отъезд в северамериканскую лигу МЛС.

Вместе с тем, каталонский клуб не может позволить себе подписать игрока в силу финансовых ограничений, поэтому работает вместе с "Интер Майами" над сделкой по аргентинцу.

Если их замысел удастся, Месси будет выступать за "Барселону" шесть или 18 месяцев, после чего отправится в МЛС, для которой важно заполучить такого футболиста с точки зрения имиджа перед проведением ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал понять, что звездный игрок вернется в каталонскую команду, откуда летом 2021 года перешел в "ПСЖ".

Также сообщалось, что Месси намерен уйти в "Интер Майами", которым в числе других владеет легендарный Дэвид Бекхэм.

Вместе с тем СМИ узнали, что форвард уже договорился о переходе в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и уже согласовал двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой в 600 млн евро в год.