"Барселона" вигадала хитрий спосіб повернути Мессі

Аргентинець може повернутися до колишнього клубу

"Барселона" має намір орендувати зіркового футболіста Ліонеля Мессі, трансфер якого з "ПСЖ" анонсували медіа, після його можливого переходу в "Інтер Майамі".

Про це повідомляє L’Equipe. За інформацією видання, франчайз із США розглядає варіант підписати нападника, після чого відпустити його в каталонський клуб в оренду на півроку або півтора роки.

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Відзначається, що незважаючи на вигідну пропозицію з Саудівської Аравії, сам Мессі, чий контракт із "ПСЖ" закінчується влітку 2023 року, схиляється до повернення до "Барселони" або до від’їзду в північноамериканську лігу МЛС.

Водночас, каталонський клуб не може дозволити собі підписати гравця через фінансових обмежень, тому працює разом із "Інтер Майамі" над угодою щодо аргентинця.

Якщо їхній задум вдасться, Мессі виступатиме за "Барселону" шість чи 18 місяців, після чого вирушить до МЛС, для якої важливо отримати такого футболіста з точки зору іміджу перед проведенням ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці.

Раніше президент "Барселони" Жоан Лапорта дав зрозуміти, що зірковий гравець повернеться до каталонської команди, звідки влітку 2021 року перейшов до "ПСЖ".

Також повідомлялося, що Мессі має намір піти в "Інтер Майамі", яким серед інших володіє легендарний Девід Бекхем.

Водночас ЗМІ дізналися, що форвард уже домовився про перехід в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і вже погодив дворічний контракт із опцією продовження на рік із зарплатою 600 млн євро на рік.