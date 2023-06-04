Шокуюче рішення: багаторічна зірка "Реала" залишить клуб влітку

Суперфорвард 14 років виступав за мадридську команду

"Реал" оголосив про те, що його зірковий футболіст та чинний володар "Золотого м’яча" Карім Бензема залишає клуб, чиїм останнім трофеєм у команді став Кубок Іспанії 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт королівського клубу. Контракт 35-річного нападника, який спливає влітку 2023 року, не буде продовжено.

Всі голи Бензема в тріумфальному сезоні Ліги чемпіонів 2021/2022

За інформацією AS, французький гравець може перейти в "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії, який запропонував форварду оклад у 100 млн євро на рік.

Найкращі голи Бензема в іспанській Ла Лізі

Бензема 14 років виступав за "Реал". В його активі 353 голи в 647 матчах і статус другого найкращого бомбардира в історії клубу, де він виграв 25 трофеїв, включаючи п’ять — Ліги чемпіонів.

Раніше ЗМІ дізналися, що Ліонель Мессі вже домовився про перехід в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і вже погодив дворічний контракт із опцією продовження на рік із зарплатою 600 млн євро на рік.

Вже офіційно оголошено, що аргентинський нападник залишає французький "ПСЖ".

Також повідомлялося, що "Інтер Майамі" розглядає варіант підписати Мессі на кілька років, після чого відпустити його в "Барселону" в оренду на півроку або півтора роки.