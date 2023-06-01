Офіційно: Мессі проведе останній матч за ПСЖ

Найкращий футболіст сучасності залишить Париж

Нападник збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі, який за чутками хотів залишити команду, таки піде з клубу влітку.

Про це заявив головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє, передає rmcsport. Він зазначив, що наступний матч (парижани зіграють проти "Клермона" 3 червня) стане для аргентинця останнім у команді.

"Мені випала честь керувати найкращим гравцем в історії футболу. Це буде його останній матч на "Парк де Пренс". Смію сподіватися, що його зустрінуть якнайкраще.

Цього року він був важливим елементом команди. Зауваження щодо нього та його критику я не вважаю абсолютно виправданими. Коли ти проводиш сезон, під час якого пройшов Чемпіонат світу, забиваєш 21 гол і робиш 20 асистів.

Він завжди працював на благо команди. Для мене було великим привілеєм супроводжувати його протягом усього сезону”, — сказав Галтьє.

Нагадаємо, цього сезону 25-річний Мессі зіграв у 41 матчі за ПСЖ, в яких він забив 21 гол і віддав 20 асистів. Разом із парижанами футболіст виграв два чемпіонати Франції та Суперкубок країни.

Раніше повідомлялося, що у послугах Мессі зацікавлений "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії. Крім того, гравець може повернутися до "Барселони".