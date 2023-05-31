Мудрик потрапив у трійку найкращих футболістів АПЛ: статистика не бреше
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Українець добре бігає, але поки що без особливої ефективності
Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, який нещодавно потрапив у скандал у Британії, потрапив у трійку найшвидших футболістів Англійської прем’єр-ліги (АПЛ)
Статистичний портал Opta опублікував п’ятірку найшвидших гравців чемпіонату Англії у сезоні 2022/23. Українець посів у списку почесне третє місце. В одному із матчів Михайло розвинув швидкість 36.63 км/год.
На першій позиції з результатом 37,31 км/год знаходиться захисник "Манчестер Сіті" 33-річний Кайл Вокер. Бреннан Джонсон із "Ноттінгем Форест" посів друге місце (36.70 км/год).
Найшвидші футболісти АПЛ за версією Opta:
- Кайл Вокер ("Манчестер Сіті") — 37.31 км/год
- Бреннан Джонсон ("Ноттінгем Форест") — 36.70 км/год
- Михайло Мудрик ("Челсі") — 36.63 км/год
- Ентоні Гордон ("Евертон"/"Ньюкасл") — 36.61 км/год
- Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль") — 36.53 км/год
Нагадаємо, "Челсі" за підсумками сезону АПЛ не зуміло вийти до єврокубків. Мудрик зіграв у 15 матчах АПЛ, записавши на свій рахунок лише два асисти. Нещодавно Михайло провів повний матч за Синіх. Раніше повідомлялося, що "Шахтар" сплатив до бюджету України податок за трансфер Мудрика.