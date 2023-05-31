Мудрик попал в тройку лучших футболистов АПЛ: статистика не врет

Украинец хорошо бегает, но пока без особой эффективности

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который недавно угодил в скандал в Британии, попал в тройку самых быстрых футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ)ю

Статистический портал Opta опубликовал пятерку самых быстрых игроков чемпионата Англии в сезоне 2022/23. Украинец занял в списке почетное третье место. В одном из матчей Михаил развил скорость 36.63 км/ч.

На первой позиции с результатом 37,31 км/ч находится защитник "Манчестер Сити" 33-летний Кайл Уокер. Бреннан Джонсон из "Ноттингем Форест" занял второе место (36.70 км/ч).

Самые быстрые футболисты АПЛ по версии Opta:

Кайл Уокер ("Манчестер Сити") — 37.31 км/ч Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест") — 36.70 км/ч Михаил Мудрик ("Челси") — 36.63 км/ч Энтони Гордон ("Эвертон"/"Ньюкасл") — 36.61 км/ч Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") — 36.53 км/ч

Напомним, "Челси" по итогам сезона АПЛ не сумело выйти в еврокубки. Мудрик сыграл в 15 матчах АПЛ, записав на свой счет всего два ассиста. Недавно Михаил провел полный матч за Синих. Ранее сообщалось, что "Шахтер" заплатил в бюджет Украины налог за трансфер Мудрика.