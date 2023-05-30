Экс-футболист презирает коллегу-спортсмена

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий высказал отношение к своему скандальному соотечественнику-боксеру Василию Ломаченко.

В интервью YouTube-каналу "Брутальний футбол" он раскритиковал коллегу-спортсмена. По его словам, ему стыдно, как у этого человека еще есть совесть перевязывать флаг Украины на плечах.

"Болел ли я за него в поединке с Хейни? За этого д*****ба? Невозможно за него болеть, ну ты видишь, какая там вата в голове? Б***ь, что ты, московский патриархат, какие-то там ходит в церковь паски печет. Вася, ты что, дебил?", — возмутился заявлениями боксера Федецкий.

Бывшего футболиста также спросили, почему другой звездный украинский боксер Александр Усик не может как-либо повлиять на Ломаченко.

"Да не может. Он, б***ь, ватник, он никого не слушает. Ты или его поддерживаешь, или шлешь н***й", — резюмировал Федецкий.

В том же интервью бывший футболист рассказал, что Усик стрелял из танка во время посещения передовой.

Ранее Ломаченко после боя с Хейни обнимался с любителем путина Сергеем Ковалевым.