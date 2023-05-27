Ломаченко обнимался с любителем путина после боя с Хейни (видео)

Украинец дружит с некоторыми российскими боксерами

После титульного боя экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни (30-0, 15 КО) в сети обратили внимание на обнимашки украинца с российским боксером Сергеем Ковалевым. К слову, Loma резко упал в мировом рейтинге P4P.

Соответствующее видео опубликовала промоутерская компания Top Rank на своем YouTube-канале спустя несколько дней после поединка. На кадрах видно, как Сергей обнимает Василия в подтрибунном помещении. В ролике показывают закулисье чемпионского боя.

Отметим, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Ковалев проживает в США. Боксер публично не высказывался о полномасштабном вторжении рф, однако во время войны на Донбассе он активно поддерживал президента рф владимира путина.

"Это лучший президент. Лучший президент в истории россии. Однозначно", — говорил Ковалев про путина в 2017 году.

Напомним, бой Ломаченко — Хейни завершился громким судейским скандалом. Многие боксеры считают, что Василий не проиграл в этом поединке.

У нас на сайте доступны лучшие моменты боя Ломаченко — Хейни, а также полное видео чемпионского поединка.