"На словах он Лев Толстой": россияне защитили Ломаченко от собственной пропаганды

В рф пропагандисты наехали на украинского боксера, однако не учли, что Ломаченко до сих пор популярен серди россиян

Не секрет, что из-за неоднозначной позиции, украинского боксера Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) продолжают активно поддерживать в рф, несмотря на широкомасштабную войну, развязанную кремлем.

Однако российская пропаганда не дремлет и после поражения украинского боксера на ресурсе sportbox.ru выходит разгромная статья, посвященная этому событию под названием "На словах он Лев Толстой. Украинец опозорился после громких заявлений". Автор пытался выставить Ломаченко лгуном, который отпраздновал победу еще до боя, однако нарвался на критику своей же аудитории.

"Можно признать, что Ломаченко выглядел неплохо на фоне более молодого чемпиона. Но украинец слишком много пропускал, а его наскоки зачастую не давали никакого результата. Но заявления украинца перед боем о собственном превосходстве совершенно не подтвердились. И тем более американец не выглядел сломленным или испуганным. Он подтвердил класс и заслуженно победил, а украинец оказался Львом Толстым только на словах", — говорится в статье.

Примечательно, что сами россияне назвали эту статью пропагандистской. В комментариях под данным "очерком" можно увидеть не мало "лестных" замечаний к автору и порталу.

Россияне отреагировали на критику Василия Ломаченко со стороны российской пропаганды

Напомним, бой Ломаченко — Хейни завершился большим судейским скандалом. Боксерский мир считает, что Василий как минимум не проиграл этот поединок.

На сайте "Телеграф" доступно полное видео вечера бокса Ломаченко — Хейни, а также лучшие моменты чемпионского боя.